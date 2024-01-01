Роналду подарил матери Porsche на день рождения

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях видео, на котором показал процесс вручения подарка матери на день рождения.

38-летний форвард прилетел на минувшие выходные на остров Мадейра, где проживает его мать, и подарил ей автомобиль марки Porsche.

В текущем сезоне Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 18 матчей, отметившись 20 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

В последнем матче 2023 года «Аль-Наср» обыграл в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Таавун». «Аль-Наср» победил со счетом 4:1, а Роналду отметился забитым мячом.