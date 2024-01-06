Винер объяснила решение оспорить дисквалификацию в CAS

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оспорила дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как не желает останавливаться в борьбе за свои права. Об этом сообщает ТАСС.

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"Не вижу смысла останавливаться на полпути – надо идти до конца", – заявила Винер.

Тренер заявила, что ей интересно, как комиссия объяснит свое решение отстранить Винер за нарушение правил Международной федерации гимнастики, которое продлится до 5 марта 2025 года.

"Посмотрим, что эти господа нам скажут по поводу меня – человека, который столько лет отдал художественной гимнастике: 51 олимпийская медаль, 416 медалей чемпионатов мира и Европы, есть серебряный орден Международного олимпийского комитета", – сказала Винер.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики (GEF) Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.