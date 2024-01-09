Российской спортсменке предоставили охрану в США

"Бывают какие-то комментарии, но ты просто стараешься пропускать их мимо ушей. В этом плане было очень тяжело ментально. Приходилось просто отключаться от всего, в том числе и от соцсетей, чтобы быть в себе. Но мы, русский народ, очень сильный и через все пройдем", – добавила 20-летняя гольфистка.