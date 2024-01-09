Фетисов призвал Гашека вернуть деньги, заработанные в России

«Несет всякое мракобесие. У них свое виденье того, что происходит. Вернул бы деньги, которые он здесь заработал, было бы по-честному. Если такой крутой, продолжает гнуть свою линию, пусть пришлет деньги обратно. Мы их на детский хоккей используем. Не надо обращать внимания на таких людей. Чем больше обращаем внимания, тем больше он продолжает бесноваться», — заявил Фетисов.