Олимпийский чемпион из США выставил на аукцион свои медали
Бывший член сборной США по плаванию Стив Джентер выставил на продажу свои медали с Олимпийских игр 1972 года, сообщает Swimming World Magazine.
На Играх в Мюнхене Джентер завоевал золото в эстафете вольным стилем, серебро на дистанции 200 метров кролем и бронзу на дистанции 400 метров кролем. Медали выставлены на продажу на тематическом аукционе RR Auction в Бостоне.
Все эти награды были завоеваны Джентером после коллапса легкого, который случился у него за неделю до начала Игр в Мюнхене. За пять дней до старта ему сделали операцию.
73 летний Джентер, который также выиграл пару золотых медалей Панамериканских игр в 1971 году, женился на швейцарской олимпийской пловчихе Эрике Рюгг в 1974 году и позднее переехал в Швейцарию.