Олимпийский чемпион из США выставил на аукцион свои медали

Бывший член сборной США по плаванию Стив Джентер выставил на продажу свои медали с Олимпийских игр 1972 года, сообщает Swimming World Magazine.

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На Играх в Мюнхене Джентер завоевал золото в эстафете вольным стилем, серебро на дистанции 200 метров кролем и бронзу на дистанции 400 метров кролем. Медали выставлены на продажу на тематическом аукционе RR Auction в Бостоне.

Все эти награды были завоеваны Джентером после коллапса легкого, который случился у него за неделю до начала Игр в Мюнхене. За пять дней до старта ему сделали операцию.