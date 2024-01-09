Пловчиха Ефимова рассказала о проблемах в личной жизни

«Сердце — нет, конечно, несвободно. У меня есть такая собачка классная! Я даже не знаю, как это будет тяжело делить, разделять эту любовь на самом деле. У меня есть собачка, есть много классных друзей, но мне очень не везет в личной жизни», — заявила Ефимова.