Отец Неймара выделил 150 тысяч евро для помощи Дани Алвесу

Отец Неймара выделил 150 тысяч евро, которые могут смягчить приговор Дани Алвесу — СМИ
Отец футболиста саудовского «Аль Хиляля» и сборной Бразилии Неймара выделил финансовые средства, которые могут помочь смягчить приговор бывшему одноклубнику его сына Дани Алвесу, обвиняемому в изнасиловании, сообщает UOL со ссылкой на источники.
По данным издания, Алвес обратился к семье Неймара за финансовой и юридической помощью. Отец Неймара перевел 150 тысяч евро, которые будут учтены в качестве «компенсации за причиненный ущерб» и могут помочь сделать приговор футболисту менее суровым, если он будет признан виновным.
Кроме того, в июне прошлого года Алвес назначил своим поверенным Густаво Ксисто, одного из представителей компании Неймара старшего, в этот же день защитник отстранил свою бывшую жену Динору Сантану от управления его активами. Акт был одобрен министерством иностранных дел Бразилии.
Алвес обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны и находится под стражей с 20 января 2023 года. Экс игроку «Барселоны» грозит 12 лет тюрьмы. Суд по этому делу пройдет в период с 5 по 7 февраля 2024 года.
В Европе Алвес выступал за «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и французский «Пари Сен Жермен». За сборную Бразилии футболист провел 126 матчей, в составе команды стал двукратным победителем Кубка Америки и Кубка конфедераций, завоевал золото Олимпийских игр.