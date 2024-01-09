Отец Неймара выделил 150 тысяч евро для помощи Дани Алвесу

Отец футболиста саудовского «Аль Хиляля» и сборной Бразилии Неймара выделил финансовые средства, которые могут помочь смягчить приговор бывшему одноклубнику его сына Дани Алвесу, обвиняемому в изнасиловании, сообщает UOL со ссылкой на источники.

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По данным издания, Алвес обратился к семье Неймара за финансовой и юридической помощью. Отец Неймара перевел 150 тысяч евро, которые будут учтены в качестве «компенсации за причиненный ущерб» и могут помочь сделать приговор футболисту менее суровым, если он будет признан виновным.

Кроме того, в июне прошлого года Алвес назначил своим поверенным Густаво Ксисто, одного из представителей компании Неймара старшего, в этот же день защитник отстранил свою бывшую жену Динору Сантану от управления его активами. Акт был одобрен министерством иностранных дел Бразилии.

Алвес обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны и находится под стражей с 20 января 2023 года. Экс игроку «Барселоны» грозит 12 лет тюрьмы. Суд по этому делу пройдет в период с 5 по 7 февраля 2024 года.