Бывшая девушка Овечкина поделилась фото в бикини

«Такая невероятная природа и красота вокруг. Кто сравнивает Маврикий и Мальдивы, это не про это. Абсолютно разный отдых, разная природа, даже вода.



Изучили матчасть, сравнили отели (поняли, что наш вообще отличный), посмотрели на водопады, поплавали с дельфинами, в общем впечатлений много, но поняли, что просто так сюда на отдых в ближайшие годы вряд ли вернемся», — написала Севастьянова.