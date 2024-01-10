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«С лучшей ракеткой в мире». Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Джоковичем

Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Новаком Джоковичем.

Усман и Умар Нурмагомедовы встретились с Джоковичем
© Sports.ru

Совместной фотографией Усман поделился в социальных сетях.

«С лучшей ракеткой в мире», – подписал публикацию Нурмагомедов.

Соцсети

Усман (17-0) в последний раз дрался в октябре, когда победил Брента Примуса. Позже поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного Нурмагомедовым допинг-теста.

Умар (16-0) в июле перенес операцию на плечевом суставе. В последний раз он выходил в октагон в январе-2023, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

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