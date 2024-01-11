Призера Олимпиады арестовали за вымогательство

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Никитина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ (вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия и с его применением)", - говорится в сообщении, размещенном на странице суда во "ВКонтакте" вместе с видео из зала суда.