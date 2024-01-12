Экс-вратарь сборной России рассказал, что его обокрали в ресторане на 45 тысяч рублей

Бывший голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин вспомнил историю, как его обворовали в одном из московских ресторанов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Да, в Сокольниках. Сидели с режиссером, обсуждали новый клип. А схема у этих воров отработанная — сзади на диванчик, где твоя сумка, накидывают пальто. Под ним шуруют, вытаскивают кошелек. Сумку оставляют. Даже бумажник на месте. 45 тысяч рублей [вытащили]. Все это я потом уже отсматривал на камерах», — рассказал Нигматуллин.

Экс-вратарь рассказал, что в итоге ему вернули деньги, отметив, что злоумышленники испугались заведения уголовного дела.

Нигматуллин в России известен по выступлениям не только за «Локомотив», а также за ЦСКА, «Спартак», «Терек» и СКА. Голкипер успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону», а также в Израиле за «Маккаби Ахи», где завершил карьеру в 2009 году.

После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции.