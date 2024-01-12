$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Алина Загитова победила в номинации «Татарка года»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в номинациях «Татары года. Народный выбор» и «Татарка года».

Алина Загитова победила в номинации «Татарка года»
© Чемпионат.com

Об этом ученица Этери Тутберидзе сообщила в соцсети, выложив фотографию своих дипломов.

Напомним, Загитову наградили за проект школы фигурного катания в Казани. Победительницу выбирали путем народного голосования на сайте издания «Миллиард татар».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018).

Около спорта
Этери Тутберидзе
Алина Загитова
2
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости