Алина Загитова победила в номинации «Татарка года»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в номинациях «Татары года. Народный выбор» и «Татарка года».

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Об этом ученица Этери Тутберидзе сообщила в соцсети, выложив фотографию своих дипломов.

Напомним, Загитову наградили за проект школы фигурного катания в Казани. Победительницу выбирали путем народного голосования на сайте издания «Миллиард татар».