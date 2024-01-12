Глава ОКР рассказал, сколько спортсменов получили компенсацию за пропуск ОИ-2024.

Ранее сообщалось, что все российские участники Олимпийских игр разных лет, которые являются действующими спортсменами, получат выплаты на фоне отсутствия международных соревнований. Чемпионы Олимпиад получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – по 350 тысяч, бронзовые – по 250 тысячи, другие участники – по 150 тысяч.