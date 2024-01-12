Поздняков объяснил, почему ОКР не окажет финансовую поддержку нейтральным спортсменам

Олимпийский комитет России (ОКР) не сможет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам из России на Олимпийских играх в Париже из за того, что это может повлечь отстранение самих атлетов, заявил «Матч ТВ» президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Ранее Поздняков рассказал, что российские спортсмены, которые примут решение выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, не смогут получить выплаты от Олимпийского комитета России (ОКР).

— На последнем собрании ОКР вы заявили, что комитет не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам из России, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Кто то воспринял это неоднозначно. Можете объяснить, почему ОКР не будет финансировать нейтральных спортсменов?

— Нужно внимательно просмотреть рекомендации МОК. Там сказано о том, что спортсмены, согласившиеся получить нейтральный статус, должны полностью абстрагироваться от флага, гимна, своей национальной федерации и своего национального комитета. Как только такой спортсмен начнет получать финансирование из национального олимпийского комитета страны, он нарушит рекомендации, которые подписал, и будет отстранен. Фактически, человек будет наказан дважды.

— Несмотря на то, что МОК приостановил членство ОКР?

— В документе прописано, что МОК запретил национальным олимпийским комитетам напрямую финансировать нейтральных спортсменов со стороны ОКР, — сказал Поздняков «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр 2024 в индивидуальном нейтральном статусе. В Париже российские и белорусские спортсмены могут выступать только без флага, гимна и других национальных символов.

В октябре МОК лишил ОКР членства до дальнейшего уведомления из за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.