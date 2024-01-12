Поздняков объяснил, почему ОКР не окажет финансовую поддержку нейтральным спортсменам из России на ОИ в Париже
Олимпийский комитет России (ОКР) не сможет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам из России на Олимпийских играх в Париже из за того, что это может повлечь отстранение самих атлетов, заявил «Матч ТВ» президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Ранее Поздняков рассказал, что российские спортсмены, которые примут решение выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, не смогут получить выплаты от Олимпийского комитета России (ОКР).
— На последнем собрании ОКР вы заявили, что комитет не будет оказывать финансовую поддержку нейтральным спортсменам из России, которые примут участие в Олимпиаде в Париже. Кто то воспринял это неоднозначно. Можете объяснить, почему ОКР не будет финансировать нейтральных спортсменов?
— Нужно внимательно просмотреть рекомендации МОК. Там сказано о том, что спортсмены, согласившиеся получить нейтральный статус, должны полностью абстрагироваться от флага, гимна, своей национальной федерации и своего национального комитета. Как только такой спортсмен начнет получать финансирование из национального олимпийского комитета страны, он нарушит рекомендации, которые подписал, и будет отстранен. Фактически, человек будет наказан дважды.
— Несмотря на то, что МОК приостановил членство ОКР?
— В документе прописано, что МОК запретил национальным олимпийским комитетам напрямую финансировать нейтральных спортсменов со стороны ОКР, — сказал Поздняков «Матч ТВ».
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр 2024 в индивидуальном нейтральном статусе. В Париже российские и белорусские спортсмены могут выступать только без флага, гимна и других национальных символов.
В октябре МОК лишил ОКР членства до дальнейшего уведомления из за включения в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Летние Олимпийские игры 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Поздняков объяснил, почему ОКР не окажет финансовую поддержку нейтральным спортсменам из России на ОИ в Париже
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