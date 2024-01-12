Радимов вступил в перепалку с Лещуком в соцсетях

«После вчерашнего поста в комментарии ко мне пришел сам Игорь Лещук и сказал, что я пытаюсь хайповать на его имени, и что в моем шкафу хватает скелетов, связанных и с семьей, и критикой тренеров.



Ну, во-первых, все мои семейные вещи уже давно на виду, и я сам ничего не скрываю. В твоих семейных делах копаться не собираюсь, но ведь это же факт, что в заголовках новостей ты зачастил с семейными скандалами, это же у всех на виду и отрицать это было бы странно. Так же странно, как после такого говорить про какую-то (а зачастую совершенно притянутую) скандальность Медиалиги. Мысль простая: медиафутбол — такой же срез нашей жизни и общества, всё, что происходит в нашей жизни и в нашем футболе, происходит и в медиафутболе. Разница только в том, что тут все прозрачно, открыто и перед камерами.



Далее, одно дело — критика тренера, и я сам этим, будучи игроком, занимался. Но совершенно другая история — подхалимаж в сторону нового тренера, который «за неделю поставил игру». Ну уж футбол то не надо обманывать и болельщиков.



Ну и уж про хайп, прости, но я этого хайпа испытал на себе тонны еще когда такого слова не существовало! Ну и себе уж не льсти, на ком хайпиться, на тебе чтоли?



Ради любопытства заглянул в статистику и увидел, что за «Динамо» провел за один сезон 25 матчей. Лещук за всю карьеру в этом клубе провел 28 в РПЛ. Официально заявляю, что открыт к пари, готов поспорить, что к 30 годам у Лещука даже 50 игр не наберется за «Динамо» в РПЛ!



Если же подытоживать, хочу сказать одно: Игорь, ты если высказываешься публично, должен быть готов и к публичным ответам. Всё просто", — написал Радимов в своём телеграм-канале.