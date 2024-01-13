Андрей Мостовой: Париж максимально похож на Петербург

«Я давно хотел поездить по Европе. Наверное, делать это лучше летом, но у нас длинный отпуск выпадает на зиму, поэтому я решил захватить и Европу, и Дубай. Сначала полетел в Дубай — там я провёл 10 дней в очень весёлой компании — со мной был мой друг и Саша Коваленко, который ещё брата своего взял. В принципе, в Дубай можно лететь и одному — в это время года там очень много футболистов, знакомых, найти компанию там вообще не проблема.