Тренер Милохина рассказал о подготовке блогера к дебюту в боксе

Тренер Зорик Степанян рассказал о подготовке блогера Дани Милохина к дебюту в боксе. Его слова приводит Sport24.

Степанян заявил, что они не выбирали соперника — получилось договориться с блогером Аджмалом Ханом.

«Нам с Даней без разницы с кем боксировать и кого бить», — отметил тренер.

Специалист подчеркнул, что перед поединком Милохин проводит тренировки и спарринги, упор сделан на технико-тактическую подготовку.

«Покажем с Милохиным всем вам сюрприз, красивый бокс и то, чему научились за время тренировок!» — добавил Степанян.