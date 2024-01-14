Валуев ответил на заявление Тарасовой о смене фигуристами гражданства

Депутат Госдумы России Николай Валуев не согласился со словами тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая поддержала спортсменов, меняющих спортивное гражданство, передает Sport24.

"Совершенно не поддерживаю Тарасову в этом вопросе. Идет СВО. Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну", - сказал Валуев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.