Хабиб посетил матч «Милан» – «Рома» и встретился с Ибрагимовичем
Хабиб Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Милане.
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч Серии А между «Миланом» и «Ромой» на «Сан-Сиро».
Перед матчем Хабиб встретился с бывшим игроком «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который сейчас занимает пост советника владельца клуба.
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Хабиб посетил матч «Милан» – «Рома» и встретился с Ибрагимовичем
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