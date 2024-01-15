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Хабиб посетил матч «Милан» – «Рома» и встретился с Ибрагимовичем

Хабиб Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Милане.

Хабиб посетил матч «Милан» – «Рома» и встретился с Ибрагимовичем
© Sports.ru

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч Серии А между «Миланом» и «Ромой» на «Сан-Сиро».

Перед матчем Хабиб встретился с бывшим игроком «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который сейчас занимает пост советника владельца клуба.

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