Латвийцев предостерегли от бойкота Олимпиады из-за россиян

Латвийцам не следует бойкотировать Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году, из-за допуска на них россиян. Призыв не допускать российских спортсменов к соревнованиям может в конечном итоге отразится на самих жителях Латвии, заявил председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с RT.

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Ранее Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Их заявление опубликовали на официальном сайте Сейма страны. Свищёв назвал это заявление безответственным.

«Я бы также не рекомендовал им говорить от имени своих атлетов, поскольку угроза бойкота может выйти боком самим латвийцам. Это ведет к отстранению от Олимпиады в будущем», — предупредил депутат.

Он также добавил, что Макрон сегодня является гарантом безопасности соревнований и равных условий для спортсменов, поэтому он вряд ли станет прислушиваться к депутатам.

«Считаю, что будущего у таких заявлений быть не должно и перед ними сумеют устоять», — заключил Свищёв.