Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о разработке в России новых спортивных форматов. Об этом сообщают РИА «Новости. Спорт».

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Чернышенко, новые форматы будут независимы от «желания международных спортивных функционеров».