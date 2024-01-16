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Чернышенко рассказал о разработке в России новых спортивных форматов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о разработке в России новых спортивных форматов. Об этом сообщают РИА «Новости. Спорт».

Чернышенко рассказал о разработке в России новых спортивных форматов
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Чернышенко, новые форматы будут независимы от «желания международных спортивных функционеров».

«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы, которые не зависят от желания спортивных международных функционеров», — заявил он.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия стала одним из лидеров по въездному туризму.

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