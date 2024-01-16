Чернышенко рассказал о разработке в России новых спортивных форматов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о разработке в России новых спортивных форматов. Об этом сообщают РИА «Новости. Спорт».
Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Чернышенко, новые форматы будут независимы от «желания международных спортивных функционеров».
«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы, которые не зависят от желания спортивных международных функционеров», — заявил он.
Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия стала одним из лидеров по въездному туризму.
Рамблер: главные новости