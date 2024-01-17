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Экс‑восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил о смерти своей жены

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный сообщил «Матч ТВ», что его жена Юлия скончалась.

Экс‑восьмая ракетка мира Михаил Южный сообщил о смерти своей жены
©  Матч ТВ

Южному 41 год. С Юлией они поженились в 2008 году, у пары двое сыновей и дочь. В 2018 году теннисист закончил профессиональную карьеру, после чего стал тренером.

— Появилась информация, что ваша жена скончалась. Это действительно так?

— Да, это действительно так, — сказал Южный «Матч ТВ».

Южный — победитель 10 турниров ATP в одиночном разряде и 9 — в парном. В 2008 году поднимался на 8 ю строчку мирового рейтинга.

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Михаил Южный