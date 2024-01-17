Генич рассказал, сколько миллионов рублей проиграл на ставках

«Сколько я проиграл? Меня трудно назвать шпилером. Мне пишут в комментариях, что я лудоман, что я всё проиграл. Если бы это было так, я бы не мог ездить на машине, не мог купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания. В какой-то момент мне не нравилось, что я проигрываю. Я ненавижу проиграть и не отыграться. Меня это затаскивало.



Давайте возьмём лет 10 активной игры. Начал играть я в 2015-2016 году. На чемпионате Европы во Франции я уже играл. Сколько проиграл? Есть ли 10 миллионов? Да. Больше? Да. Сильно? Да. До 20? Я не считал, но думаю, что где-то в диапазоне 15-20. Это была глупость, я признаю. Но никогда это не влияло на продажу, на то, чтобы последнее нести. Машину продавать, дом, бабушкины вещи.



Какой максимальный выигрыш? Может, тысяч 300», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».