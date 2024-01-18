Минспорт учредил памятную медаль в честь 10-летия Олимпиады в Сочи.

Медалью награждаются работники в области физической культуры и спорта, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, должностные лица органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественные и государственные деятели, а также иные лица и организации, внесшие значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.