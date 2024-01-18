Россия и Турция могут провести турнир в 2024 году

— Рассчитываем, что ваш богатый опыт работы в России будет способствовать активному развитию российско турецких спортивных связей. В прошлом году в Баку состоялась встреча с министром молодежи и спорта Турецкой Республики Османом Ашкын Баком. По ее итогам было принято решение о разработке плана мероприятий по развитию спортивного сотрудничества до 2026 года. С нашей стороны был подготовлен проект спортивной «Дорожной карты», который включает мероприятия по участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях по баскетболу, велоспорту, дзюдо, скалолазанию, фигурному катанию, футболу, хоккею, боксу, парусному спорту, спорту сверхлегкой авиации, конькобежному спорту, муай тай, лыжным гонкам, а также инициативы по развитию межвузовского сотрудничества и спортивной науки, — цитирует Матыцина пресс служба Минспорта России.