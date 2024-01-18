Россия и Турция могут провести турнир в 2024 году

Министр спорта России Олег Матыцин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турции в РФ Танжу Бильгичем, в рамках которой обсудил возможность организации в 2024 году дружеского турнира. Об этом сообщает пресс служба Министерства спорта РФ.
Возможный турнир может быть посвящен 100 летию футбольного матча между сборными СССР и Турции, который состоялся 16 ноября 1924 года в Москве и завершился со счетом 3:0 в пользу советской команды.
— Рассчитываем, что ваш богатый опыт работы в России будет способствовать активному развитию российско турецких спортивных связей. В прошлом году в Баку состоялась встреча с министром молодежи и спорта Турецкой Республики Османом Ашкын Баком. По ее итогам было принято решение о разработке плана мероприятий по развитию спортивного сотрудничества до 2026 года. С нашей стороны был подготовлен проект спортивной «Дорожной карты», который включает мероприятия по участию спортсменов в соревнованиях и тренировочных мероприятиях по баскетболу, велоспорту, дзюдо, скалолазанию, фигурному катанию, футболу, хоккею, боксу, парусному спорту, спорту сверхлегкой авиации, конькобежному спорту, муай тай, лыжным гонкам, а также инициативы по развитию межвузовского сотрудничества и спортивной науки, — цитирует Матыцина пресс служба Минспорта России.