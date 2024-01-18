Роналду похвастался новым автомобилем за $400 тыс.

Криштиану Роналду, 38-летний форвард ФК «Аль-Наср», опубликовал в социальных сетях новое фото. На нем он в костюме от Gucci позирует на фоне Ferrari Purosangue.

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По данным газеты, Ferrari Purosangue — первый четырехдверный четырехместный кроссовер в истории концерна. Он поступил в продажу ограниченным тиражом в 2022 году. Стоимость машины в минимальной комплектации начинается с $400 тыс.

Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии в январе 2023 года. В рамках соглашения с ФК он получает €200 млн в год.