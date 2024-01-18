Роналду похвастался новым автомобилем за $400 тыс.
Криштиану Роналду, 38-летний форвард ФК «Аль-Наср», опубликовал в социальных сетях новое фото. На нем он в костюме от Gucci позирует на фоне Ferrari Purosangue.
По данным газеты, Ferrari Purosangue — первый четырехдверный четырехместный кроссовер в истории концерна. Он поступил в продажу ограниченным тиражом в 2022 году. Стоимость машины в минимальной комплектации начинается с $400 тыс.
Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии в январе 2023 года. В рамках соглашения с ФК он получает €200 млн в год.
Ранее сообщалось, что нападающий стал лидером по числу забитых голов в 2023 году. В общей сложности, он забросил в ворота противника 53 мяча. Два крайних гола он забил в матче «Аль-Наср» — «Аль-Иттихада» в рамках чемпионата Саудовской Аравии.