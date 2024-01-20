Уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте

«13 января в одну из московских больниц из травмпункта доставили гражданку Таджикистана Зебунисо М. У женщины были диагностированы многочисленные травмы кистей рук и пальцев (в том числе переломы пальцев на обеих руках). Сначала женщина вообще не отвечала на вопросы врачей, но потом сообщила, что она работает уборщицей на арене хоккейного «Спартака» и что была избита известным ей человеком на арене на своём рабочем месте (о какой именно арене шла речь — мне неизвестно). Кто именно её избил, она так и не сказала. Сейчас полиция проводит проверку», — сказано в сообщении источника.