Бойца ММА Дацика ранили в зоне СВО

Российский боец Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО, когда выполнял боевую задачу. Об этом сообщил боец ММА Никита Ворожбитов, передает РИА Новости.

Ворожбитов отметил, что Дацик получил ранение, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. Он опубликовал фото, где боец лежит в больнице с рваной раной руки.

«Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», — написал Ворожбитов.