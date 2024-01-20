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Бойца ММА Дацика ранили в зоне СВО

Российский боец Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО, когда выполнял боевую задачу. Об этом сообщил боец ММА Никита Ворожбитов, передает РИА Новости.

Бойца ММА Дацика ранили в зоне СВО
© РИА Новости

Ворожбитов отметил, что Дацик получил ранение, выполняя боевую задачу в зоне специальной военной операции. Он опубликовал фото, где боец лежит в больнице с рваной раной руки.

«Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», — написал Ворожбитов.

Дацик рассказал, как попал в зону СВО

В сентябре 43-летний Дацик сообщил, что находится в зоне СВО. В ноябре он сделал прогноз, что конфликт закончится, когда «поступят веселые команды».

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Вячеслав Дацик
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