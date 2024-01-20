Хрюнов прокомментировал сообщения о ранении Дацика в зоне СВО

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик не получал ранения в зоне специальной военной операции (СВО), его травма носит бытовой характер. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов .

"Он не был ранен в зоне СВО. Его покусали собаки", - сказал Хрюнов.

Дацику 43 года, на его счету 15 боев в ММА, в которых он одержал семь побед (три нокаутом). В боксе он провел 10 боев и одержал семь побед (четыре нокаутом).