Катар принял приглашение Минниханова участвовать в «Играх будущего» в Казани

— Тамим бен Хамад Аль Тани с благодарностью принял приглашение принять участие команде из Катара в первых в мире масштабных соревнованиях в фиджитал формате «Игры будущего», — говорится в сообщении пресс службы Татарстана.

Международный турнир по фиджитал спорту «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдет церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований. Трансляции соревнований будут осуществляться на каналах субхолдинга «Матч ТВ», а также на стриминговых платформах.