Валуев назвал Всемирное антидопинговое агентство ворами

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что для России неразумно платить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год. Своим мнением он поделился со Sport24.

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"Для нас будет неразумно платить такую большую сумму WADA. Необходимо смотреть соглашение с этой организацией. Россия должна действовать юридически и наши дальнейшие действия должны проходить в суде. Пытается ли WADA нас обокрасть? Они и есть воры и никогда в этом не признаются", — заявил Валуев.

20 января ТАСС сообщило, что WADA рассчитывает получить от России в 2023 году взнос в размере 1 267 023 долларов.

В ноябре 2023 года главный юрист Всемирного антидопингового агентства Росс Венцель сообщил, что организация создала рабочую группу по вопросу отказа России и Белоруссии платить обязательные взносы в 2023 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.