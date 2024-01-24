Поздняков: через Азию будет происходить возвращение России на международную арену

«Проекты, которые реализует Приморский край являются очень весомыми спортивными событиями. «Дети Азии» которые прошли с большим успехом, стали эталоном подобного рода проведения спортивных мероприятий. Через Азию и через азиатские регионы будет происходить возвращение России на международные соревнования. Во-вторых, возвращение российского спорта будет происходить через детско-юношеский спорт», — сказал Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения», для участия в Играх в Париже. До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.