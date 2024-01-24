Названа причина падения бойца поп-ММА Венома с 10-го этажа

Жена российского бойца поп-ММА Магомеда Зайналова (также известного как Веном) назвала причину падения спортсмена с 10-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По её словам, Зайналов упал с высоты из-за домашнего кота. Как уточнила девушка, животное выбралось на балкон, после чего оказалось на водостоке. Зайналов решил спасти питомца от возможного падения, но поскользнулся и упал с 10-го этажа.

Супруга спортсмена также добавила, что сейчас Зайналов находится в реанимации — врачи пытаются сохранить ему ноги. При этом, кроме ног спортсмен также повредил таз.