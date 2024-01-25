Россия и Пакистан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере спорта
Министерство спорта РФ и Министерство межпровинциальной координации Пакистана о сотрудничестве в области физической культуры и спорта заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
Подписание меморандума состоялось по итогам встречи министра спорта РФ Олега Матыцина и посла Пакистана в РФ Мухаммада Халида Джамали.
"Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Наша совместная задача заключается в отстаивании принципов Олимпийской хартии, один из которых - недопустимость дискриминации спортсменов по признаку гражданства и национальности. Россия с уважением относится к международному календарю и укрепляет собственный спортивный суверенитет вместе с нашими традиционными партнерами, к которым по полному праву относится Пакистан", - сказал Матыцин.
"Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте", - добавил министр.