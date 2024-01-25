Россия и Пакистан заключили меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

"Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Наша совместная задача заключается в отстаивании принципов Олимпийской хартии, один из которых - недопустимость дискриминации спортсменов по признаку гражданства и национальности. Россия с уважением относится к международному календарю и укрепляет собственный спортивный суверенитет вместе с нашими традиционными партнерами, к которым по полному праву относится Пакистан", - сказал Матыцин.