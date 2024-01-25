Полиция Канады продолжает расследование сексуального насилия во время МЧМ-2003

«Как и в любом расследовании, следователи собирают доказательства, отслеживают версии, разговаривают с людьми, которые могут располагать информацией, изучают многочисленные возможности для продвижения расследования. Мы хотим, чтобы жертвы знали, что срока давности не существует, и мы можем оказать помощь на любой стадии», — заявил констебль Джон МакЛауд.