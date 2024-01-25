В Госдуме дали совет вратарю Гашеку

«А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять? Ну вратари не всегда вникают в то, что происходит, ограничены в этом плане в ресурсе. Надо фокусироваться, отбивать, а не думать, что что-то там может произойти», — заявил Фетисов.