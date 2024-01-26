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Конфликт, в котором ранили челябинского боксера Стоцкого, попал на видео

Конфликт, в котором из травматического пистолета ранили челябинского боксера Андрея Стоцкого, попал на видео. Судя по кадрам, стрелявший пытался защититься, и применил оружие.

Конфликт, в котором ранили челябинского боксера Стоцкого, попал на видео
© Пресс-служба Федерации бокса Челябинской области

Ссора произошла в жилом дворе. Мужчин пытались успокоить очевидцы. Стоцкий хотел догнать обидчика, который спасался бегством, кружа вокруг автомобиля.

После мужчина выстрелил в спортсмена. Однако, судя по видео, не нанес ему серьезных травм. Он стрелял по телу, и зимняя куртка смягчила урон от пули. Стоцкий же после выстрела встал в боевую стойку и продолжил идти на оппонента.

Как сообщили ранее в пресс-службе УМВД по Челябинску, причиной агрессии стал бытовой конфликт. При этом спортсмен был знаком со стрелявшим. В настоящее время оперативникам удалось установить личность второго участника инцидента, его разыскивают.

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