Стали известны подробности состояния боксера после ранения

Здоровью российского боксера Андрея Стоцкого, в которого стреляли в Челябинске, ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.

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В ночь на 26 января на спортсмена было совершено нападение. Отмечается, что боксер находится в больнице с незначительными повреждениями ноги. Его здоровью ничего не угрожает.

«После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу», — заявили в организации.

В пресс-службе Управления МВД России по Челябинску сообщили ТАСС, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Там отметили, что наиболее вероятной причиной нападения на боксера стал бытовой конфликт.