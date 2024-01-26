Российская фигуристка выложила фото в откровенном платье

Российская фигуристка Анастасия Скопцова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в вечернем платье.

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23-летняя спортсменка сделала селфи в зеркале в черном платье с глубоким декольте без белья.

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Анастасия Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовыми призерами чемпионата России и этапа Гран-при. В сезоне-2018/19 они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призерами челленджера «Кубок Таллина».

В сентябре 2022 года фигуристка в фильме Sport24 рассказала, что во время спортивной карьеры была вынуждена пить слабительные таблетки. Скопцова поделилась, что принимала препараты на протяжении девяти месяцев, постепенно увеличивая дозу, так как старая переставала помогать.