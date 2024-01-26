МВД сделало заявление после расстрела чемпиона России по боксу

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области дала комментарий по поводу нападения с применением травматического оружия на чемпиона Российской Федерации по боксу 2021 года Андрея Стоцкого.

«Установление обстоятельств произошедшего поставлено руководством областного главка на контроль. К установлению деталей инцидента подключены опытные сотрудники управления уголовного розыска. Ведётся поиск злоумышленников», — приводит слова пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области URA.RU .

Напомним, ранее стало известно, что неизвестные сделали около 20 выстрелов в боксёра. Инцидент произошёл в Челябинске во время ночной пробежки Стоцкого. Сообщается, что потерпевший обратился в травмпункт самостоятельно.