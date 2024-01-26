Стало известно, зачем в Челябинске стреляли в боксера

Боксер Андрей Стоцкий получил пулевое ранение из-за приревновавшего друга, сообщает портал 31tv.ru в своем Telegram-канале.

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По информации источника, знакомый спортсмена посчитал, что тот использует «недвусмысленные знаки внимания» в отношении его супруги, из-за чего решил вызвать Стоцкого на разборки, где и совершил выстрел из травматического пистолета.

Отмечается, что боксер принял решение написать на знакомого заявление в полицию. В пресс-службе Управления МВД России по Челябинску сообщили ТАСС, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Дело поставлено на контроль руководством Главного управления МВД России по Челябинской области и городского управления МВД России.