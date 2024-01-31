В США заявили, что «невероятно довольны» дисквалификацией Валиевой

"От имени тысяч спортсменов сборной США, выступающих за чистый и безопасный спорт, комиссия спортсменов сборной США невероятно довольна решением Спортивного арбитражного суда. Оно является долгожданным шагом в правильном направлении для антидопингового движения, но нам предстоит пройти долгий путь. Ни один атлет в мире более не должен терпеть такой тяжелый процесс. Изменения необходимы, и они нужны сейчас", - говорится в заявлении.