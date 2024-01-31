В США заявили, что «невероятно довольны» дисквалификацией Валиевой

Комиссия спортсменов сборной США осталась довольна вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
"От имени тысяч спортсменов сборной США, выступающих за чистый и безопасный спорт, комиссия спортсменов сборной США невероятно довольна решением Спортивного арбитражного суда. Оно является долгожданным шагом в правильном направлении для антидопингового движения, но нам предстоит пройти долгий путь. Ни один атлет в мире более не должен терпеть такой тяжелый процесс. Изменения необходимы, и они нужны сейчас", - говорится в заявлении.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года. О том, что проба дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин, стало известно после победы России в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.
30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.