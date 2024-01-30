Тарасова: мне хочется знать, кто защищал Валиеву в суде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что у нее есть вопросы к юристам, которые представляли интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Позже Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.

— Как думаете, Валиева справится с тем, чтобы вернуться после окончания дисквалификации?

— Тяжело будет, очень тяжело. Мне лично очень хочется знать, кто защищал нашу страну в суде. Кто конкретно? Фамилии, имена. Что они защищали до этого, какие у них выигранные дела и процессы? Что это за такая фирма?

Это дело государственной важности. Почему какая то неизвестная фирма, которая ничего не сделала для положительно исхода, защищала интересы Камилы Валиевой? Что это за защитники такие? Очень много вопросов, хотелось бы получить на них ответы, — сказала Тарасова «Матч ТВ».