Ротенберг призвал не драматизировать по поводу дисквалификации Валиевой

«На политику мы не можем повлиять. Политизированное решение — это сто процентов. Но я посмотрел по срокам. Дали четыре года дисквалификации, но с 2021 года. Соответственно, остается чуть больше года. Не стоит драматизировать эту ситуацию — как есть. Надо дальше работать, не падать духом. Таков наш путь. Это вызов», — сказал Ротенберг.