Навка считает, что ISU не сможет отобрать у российских фигуристов признание страны

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские фигуристы продолжат пользоваться поддержкой граждан страны, несмотря на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка .

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

"Я считаю, что наши спортсмены для нашей страны остаются олимпийскими чемпионами, в том числе Камила, - сказала Навка. - Эту медаль у них не отобрать. Ребятам хочу сказать - только вперед, жизнь продолжается. Надеюсь, у нас будет возможность выступить на Олимпиаде в 2026 году и доказать, что мы лучшие".