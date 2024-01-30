Сборная России сохранила место в медальном зачете ОИ‑2022

Сборная России не потеряла девятое место в медальном зачете зимней Олимпиады 2022 года после перераспределения призовых мест в командном турнире фигуристов в рамках дела Камилы Валиевой.

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Международный союз конькобежцев (ISU) во вторник дисквалифицировал Валиеву, пересчитал баллы командного турнира и признал российскую команду бронзовым призером. Изначально с учетом выступления Камилы российские фигуристы занимали первое место. Теперь олимпийскими чемпионами в этом виде программы считаются американцы. Эта золотая медаль станет для сборной США девятой в Пекине 2022, что позволит команде подняться на третью строчку в медальном зачете, опередив Китай (равенство по золоту, преимущество по общему количеству наград — 25 против 15).

Без золотой медали, но с учетом бронзы командного турнира в активе российской сборной в общем медальном зачете осталось 32 награды разного достоинства. По числу золотых медалей сборная России сравнялась с командой Франции (по 5 побед), но обходит французов по общему количеству.