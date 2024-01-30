Международный олимпийский комитет (МОК) не может проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине без российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

"Они вычли очки Валиевой, и этого хватило для бронзы, - сказала Журова. - Они не прикрылись. Такое решение справедливое в смысле очков, но для нас эти спортсмены все равно золотые".