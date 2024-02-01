Галлямов сравнил фигуристов сборной США с участниками «Дома‑2»

Российский фигурист Александр Галлямов , выступавший в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в паре с Анастасией Мишиной , сравнил спортсменов сборной США с участниками реалити шоу «Дом 2».

— «Дом 2» продали франшизу за границу? Смотрится очень симпатично. Главное, чтобы ничего лишнего на себя не надели, — написал Галлямов в Telegram канале, опубликовав фотографию с фигуристами команды США.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. ISU позже объявил, что все результаты спортсменки с даты взятия пробы аннулированы. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ 2022, где сборная России одержала победу. Первое место присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.