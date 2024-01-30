WADA вернуло статус соответствия Олимпийскому совету Азии
Исполком WADA вернул статус соответствия Олимпийскому совету Азии.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.
Олимпийский совет Азии был лишен статуса соответствия 8 декабря 2023 года из-за использования флага КНДР на Азиатских играх в китайском Ханчжоу – с 2021 года северокорейские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за проблем с системой допинг-контроля в стране.
В январе исполком WADA вернул статус соответствия антидопинговому агентству КНДР.
В настоящий момент не соответствуют кодексу WADA две организации – Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Международная федерация фитнеса и бодибилдинга.