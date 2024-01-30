Костомаров опубликовал видео из тренажерного зала

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в Telegram канале видео из тренажерного зала, где он работает с гантелями.

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В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в связи с осложнением пневмонии. У 46 летнего экс фигуриста начался некроз тканей, он перенес несколько ампутаций конечностей.

— Хорошо отдохнул, пора хорошо поработать, — подписал публикацию Костомаров.

Позднее Костомаров прошел процедуру протезирования, а в декабре впервые вернулся на лед на коньках, приняв участие в шоу Ильи Авербуха.