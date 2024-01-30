$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

«Хорошо отдохнул, пора хорошо поработать». Костомаров опубликовал видео из тренажерного зала

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в Telegram канале видео из тренажерного зала, где он работает с гантелями.

Костомаров опубликовал видео из тренажерного зала
© РИА Новости

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в связи с осложнением пневмонии. У 46 летнего экс фигуриста начался некроз тканей, он перенес несколько ампутаций конечностей.

— Хорошо отдохнул, пора хорошо поработать, — подписал публикацию Костомаров.

Позднее Костомаров прошел процедуру протезирования, а в декабре впервые вернулся на лед на коньках, приняв участие в шоу Ильи Авербуха.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпийских игр 2006 года в Турине, а также дважды побеждал на чемпионатах мира, трижды — на чемпионатах Европы.

Около спорта
Роман Костомаров
Илья Авербух